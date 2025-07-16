مطار الشارقة يسجل نمواً استثنائياً في حركة المسافرين والشحن

سجل مطار الشارقة أداءً تشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد المسافرين 9,110,397 مسافرًا، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 54,953 حركة، وحققت عمليات مناولة شحن البضائع نموًا قياسيًا بنسبة 6.36% بإجمالي 102,427 طن. وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذه النتائج تعكس ثمرة الاستثمارات المستمرة لترسيخ مكانة المطار ليصبح ضمن أفضل 5 مطارات إقليميًا. وأشار إلى أن وتيرة النمو ستستمر بفضل مشاريع التوسعة التي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنويًا بحلول نهاية عام 2027. يواكب مطار الشارقة تطلعات الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والعمل، من خلال التزامه بتعزيز بنيته التحتية وخدماته الذكية وتوظيف أحدث التقنيات والممارسات المستدامة. ويدعم هذا النمو توسع شبكة وجهات المطار وجهوده المستمرة لترسيخ تجربة سفر متميزة، حيث يرتبط المطار بشبكة واسعة من الوجهات الإقليمية والعالمية عبر شراكات استراتيجية، مما يعزز مكانته كمحور حيوي يربط بين القارات.

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