مطار الشارقة يستقبل أكثر من 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من 2023

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة تجاوزت 24.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم مناولة الشحن بلغ أكثر من 70 ألف طن، وحجم الشحن البحري-الجوي أكثر من 6 آلاف طن.

كما سجلت حركة الطائرات خلال هذه الفترة أكثر من 46.9 ألف رحلة، بزيادة قدرها 14 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. الأمر الذي يعكس جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للسفر والشحن الجوي في المنطقة، من خلال توفير بيئة متطورة ومبتكرة للمسافرين وشركات الشحن، قائمة على المرافق المتميزة واعتماد أحدث الخدمات الرقمية.

وكشفت الهيئة عن إضافة 6 وجهات للرحلات الجوية و3 وجهات للشحن الجوي، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز القدرة التشغيلية للمطار، حيث شملت الوجهات الجديدة مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ومدينة أوفا ومدينة سمارا في روسيا، ومدينة لار في إيران، ومدينة إندور في الهند، ومدينة بانكوك في تايلاند.

بينما وقعت الوجهات الجديدة للشحن الجوي في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة، ومدينة كيغالي في رواندا، ومدينة ناسيك في الهند، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة والبنية التحتية، الأمر الذي يعزز الروابط التجارية ويسهم في النمو الاقتصادي للإمارة ودولة الإمارات ويعمق التواصل مع العالم.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: “تعكس هذه الإنجازات التزام هيئة مطار الشارقة الدولي بتلبية تطلعات المسافرين والارتقاء بتجربة السفر، إلى جانب تعزيز مكانة المطار ليكون من أفضل خمسة مطارات إقليمية في تقديم تجربة سفر متميزة للمتعاملين. وتأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مطار الشارقة وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران والشحن، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز مكانة الإمارة على خارطة السفر العالمية.”

وأضاف: “نعمل دوماً على توسيع شبكة مطار الشارقة لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ونحن على ثقة أن إضافة الوجهات الجديدة ستفتح آفاقاً جديدة للسفر والخدمات اللوجستية.

وتسعى هيئة مطار الشارقة الدولي باستمرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال تعزيز عمليات الاستقبال والتسجيل، وتوفير وسائل الراحة والمرافق الحديثة، وتطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المسافرين وتقديم تجربة سفر سهلة وميسرة بالكامل. كما أن العمل ما يزال مستمراً على مشروع توسعة المطار، لرفع الطاقة الاستيعابية من 8 إلى 20 مليون مسافر سنوياً، مما يعكس حرص هيئة مطار الشارقة الدولي بمواصلة التحديث والتطوير لضمان تقديم خدمات متميزة ورائدة في قطاع الطيران والشحن الجوي.