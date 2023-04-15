طيران ناس يعلق جميع رحلاته من وإلى مطار الخرطوم الدولي بعد احتراق طائرة إيرباص

أعلن طيران ناس تعليق جميع رحلاته الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرضت له طائرة الخطوط السعودية إيرباص A330 صباح اليوم السبت في مطار الخرطوم الدولي. ‏

وقال “طيران ناس” في بيانٍ له: “نظرًا للظروف الحالية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، نود إحاطة المسافرين بأنه تم تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى إشعار آخر، وسيتم إبلاغ المسافرين بكافة المعلومات لاحقًا. وأكد أنه يمكن للمسافرين التواصل مع خدمة العملاء في طيران ناس للمزيد من المعلومات حول رحلاتهم.

https://twitter.com/JacdecNew/status/1647189540228984832

يذكر أن اشتباكات اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم بين قوات من الجيش وعناصر من ميليشيات الدعم السريع ونقلت أنباء عن نيران أصابت المطار فيما قطعت الجسور، ووجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام إلى القوات المسلحة. فقد اتهمت في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

قوات الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني هي ميليشيات يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”