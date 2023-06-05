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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مطارات سعودية تدخل طاولات ذكية لتفتيش المسافرين

تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إدخال طاولات ذكية للتفتيش في 4 مطارات سعودية في 4 مناطق مختلفة

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تتجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إدخال طاولات ذكية للتفتيش في المطارات السعودية

أكد تقرير، صباح اليوم الإثنين، عن توجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لإدخال طاولات ذكية للتفتيش في أربعة مطارات سعودية في أربع مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر موقع “أخبار 24” السعودي إن “الطاولة الذكية” تحتوي على كاميرا متطورة وجهاز فحص بالأشعة السينية مرتبط بقاعدة بيانات، وهي من الأنظمة الحديثة التي ستسهم في تمكين رجال الجمارك.

وأضافت أن النظام يتضمن خاصية التعرف على أرشيف المسافر عن طريق مرور حقائبه على الطاولة إلى جانب التعرف على نوعية البضائع التي يعمل بها، بواسطة السجل الشخصي للمسافر المحفوظ في قاعدة البيانات.

والمطارات الأربعة هي في منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة جازان، والمنطقة الشرقية.

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