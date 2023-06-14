مطارات دبي توظف كافة الإمكانيات استعداداً لاستقبال الحجاج المسافرين

أعلنت مطارات دبي عن توظيفها كافة الإمكانات بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة حج رسمية على متن الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي الدولي في 22 يونيو الجاري.

وأكّدت مطارات دبي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، والحفاظ على مستوى الخدمات رفيعة المستوى المقدمة لهم، إذ تم توفير كاونترات تسجيل الوصول والمغادرة مخصصة للحجاج لتسريع إتمام إجراءات سفرهم، وكذلك عند البوابات الأمنية وبوابات المغادرة المخصصة لهم.

من جهته أكد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي، على ضرورة وصول المسافرين من مطار دبي الدولي قبل أربع ساعات من موعد رحلاتهم لإتمام كافة إجراءات السفر خلال هذه المدة، فضلاً عن التأكد من صلاحية الوثائق المطلوبة للسفر قبيل وصولهم إلى أرض المطار، وتفقّد جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية وتصريح الحج.

وصرّح قائلاً: “إن كافة الفرق المعنية في مطار دبي الدولي على أتم الجاهزية والاستعداد للترحيب بضيوفنا من الحجاج وتوفير تجربة سفر سلسلة وآمنة لهم، خاصةً مع التوقعات التي تشير إلى تزايد أعداد المسافرين عبر المطار في الفترة القادمة التي يتزامن فيها موسم الحج مع ذروة السفر الموسمية لفصل الصيف”.

وأكدت مطارات دبي حرصها المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين.

وفي هذا الإطار، تدعو مطارات دبي المسافرين بإتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة عبر المطار، بما يشمل:

الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار.

يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 3 على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، لذا يتعين على أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.