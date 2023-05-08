مطارات جدة تخدم 4,4 مليون مسافر خلال رمضان وعيد الفطر

أعلنت شركة مطارات جدة عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة لهذا العام 1444هـ، حيث شهد المطار انسيابية عالية في الحركة التشغيلية على الرغم من كثافة العمليات التشغيلية وكثافة الرحلات منذ بداية الموسم، وتمكن المطار من خدمة أكثر من 4.4 مليون مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لعام 1444هـ.

وكانت “مطارات جدة” قد رفعت استعدادها منذ وقت مبكر هذا العام، من خلال اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي ركزت فيها على توفير جميع التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة عبر صالات المطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمت تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق أعلى المعدلات في الأداء والارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، أن موسم العمرة الحالي شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وبين أبو عباة، أن المطار تمكن خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لعام 1444هـ من استقبال وتوديع أكثر 4.4 مليون مسافر أقلتهم 28 ألف رحلة وتم مناولة 7.9 مليون حقيبة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 30 ألف طن.

وبين أن المطار سجل أرقاماً تشغيلية مرتفعة جداً حيث بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام قرابة 11 مليون مسافر بارتفاع ما يقارب 99% مقارنة مع نفس الفترة التشغيلية من العام الماضي والتي سجلت 5,6 مليون مسافر، في حين بلغ أعلى معدل تشغيليٍ يومي للمطار خلال موسم ذروة العام، حيث سجل المطار 143 ألف مسافر في يوم العاشر من رمضان الموافق الأول من شهر أبريل 2023.

مشيراً إلى أن أكثر من 20 ألف موظف يمثلون أكثر من 27 قطاعاً حكومياً وخاصاً، لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفاً أن المعتمرين الذين أتمّوا مناسك العمرة تمّت مغادرتهم إلى بلدانهم بسلاسة وهدوء عبر صالات المطار التي تم تهيئتها لخدمتهم.

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