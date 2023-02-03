مطارات السعودية تستقبل أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة إلكترونياً

استقبلت الجوازات السعودية في مطارات الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والملك خالد الدولي في الرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً.

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة (90) يوماً ومدة الإقامة في المملكة (4) أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.

يذكر أنه بإمكان حاملي التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نسك) ولا تمكن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة “أبشر أعمال”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية (الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس)، يوم الإثنين الماضي، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جواً” إلكترونياً؛ بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، وأتمتتها.

وتسمح تأشيرة المرور للعابرين والراغبين في الدخول إلى السعودية بأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن إطلاق الخدمة يكون من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس؛ ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية؛ لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز مكانة السعودية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز بوصفها محور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين، ووجهة سياحية عالمية.

وتصدر تأشيرة المرور للزيارة بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر، والإقامة بالسعودية لمدة أربعة أيام.