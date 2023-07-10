مطارات الدمام” تحذر من “حساب تويتر” احتيالي

حذرت شركة مطارات الدمام شرق السعودية “داكو”، عامة الجمهور والشركات من حساب عبر موقع “تويتر”، قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لمطار الأحساء الدولي.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، أن الحساب المنسوب لـ”مطار الأحساء الدولي” لا يمت بصلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.

بيان إعلامي

تود شركة #مطارات_الدمام "داكو" أن تحذّر عامة الجمهور والشركات من أن حساب @AhsaAirport الموضح في هذا البيان قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لـ #مطار_الأحساء_الدولي،والصحيح أنه لا يمت بصلة إلى حسابات شركة"داكو"الرسمية وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظاميةتجاهه pic.twitter.com/dYNqQ6xnt2 — شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) July 9, 2023