مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مطارات الدمام” تحذر من “حساب تويتر” احتيالي

مويضي المطيري by مويضي المطيري
أوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب

حذرت شركة مطارات الدمام شرق السعودية “داكو”، عامة الجمهور والشركات من حساب عبر موقع “تويتر”، قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لمطار الأحساء الدولي.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، أن الحساب المنسوب لـ”مطار الأحساء الدولي” لا يمت بصلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.

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