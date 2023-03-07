فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مطارات أبوظبي تفوز بجائزة جودة الخدمات كأفضل مطار للمسافرين القادمين عالمياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أبوظبي

حظيت مطارات أبوظبي باعتراف دولي يؤكّد التزامها نحو تقديم أفضل تجربة للمسافرين وفق المعايير العالمية، وذلك بحصولها على جائزة جودة خدمات المطارات من المجلس الدولي للمطارات كأفضل مطار للمسافرين القادمين عالمياً، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتمّ الإعلان عن ذلك بعد إجراء استبيان لآراء المسافرين، متقدمة على عدد من أبرز المشغلين ويعكس هذا الإنجاز النجاح المتواصل الذي تشهده الشركة والتزامها الدائم نحو تقديم أعلى معايير التميز في الخدمة.


وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي ” يأتي المسافرون في مقدمة أولوياتنا بمطارات أبوظبي، ونحن ملتزمون نحو تعزيز تجربتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم. وتعد هذه الجائزة أفضل برهان على العمل الجاد والتفاني الذي يقدمه كافة أعضاء الفريق. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى كافة المسافرين على اختيارهم مطارات أبوظبي وتقديرهم لجهودنا نحو تقديم خدمة عملاء استثنائية”.

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