وقع حادث وفاة الملاكم الشاب رامز حسام خلال مسابقة بطولة الجمهورية، وأكد رئيس اتحاد الملاكمة المصري عبد العزيز غنيم أن الحادث هو الأول من نوعه في تاريخ اللعبة في البلاد، وذكرت تقارير أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض لضربة قاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعي، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفى متأثرا بإصابته وجرى تحديد موعد صلاة الجنازة بمسجد الزهراء بالتبين حلوان.

وأكد غنيم أن الاتحاد المصري فتح تحقيقاً في الحادثة، مشيراً إلى أن الواقعة بكل تأكيد لن تمر مرور الكرام.

وكان مستشفى طوارئ طنطا الجامعي استقبل اللاعب رامز حسام البالغ من العمر 17 عاماً، عقب سقوطه جراء ارتجاج بالمخ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة.

بعد حالة الحزن التي انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاة الملاكم رامز حسام عزت الذى توفى أثناء مشاركته في بطولةالجمهورية للشباب في لعبة الملاكمة والتي أقيمت بنادي السكة الحديد بمدينة طنطا نعرض لكم تفاصيل الواقعة(1) pic.twitter.com/WHEUeswl7Q — e3lam.com (@E3lam) February 15, 2023

وكان الملاكم الضحية قد تم إيداعه بغرفة العناية المركزة عقب تحويله من المستشفى العسكري لضمان تقديم أفضل رعاية صحية.

وكان اللاعب قد شعر بدوار وقيء عقب انتهاء مباراته، وتم على الفور نقله إلى المستشفى العسكري في طنطا المواجه لنادي السكة الحديد مكان اقامة البطولة، حيث أجريت له الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وتبين إصابته بنزيف داخلي في المخ، وفي ضوء ذلك تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وخضع لعملية جراحية فارق على اثرها الحياة.