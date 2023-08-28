مصر.. 3 قتلى في انهيار مبنى (فيديو)

تعرض مبنى سكني في محافظة الإسماعيلية المصرية للانهيار ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة واصابة شخصين اخرين.

وفرضت أجهزة الأمن طوقاً حول العقار، إلى حين انتهاء قوات الحماية المدنية من رفع الأنقاض.

وكلفت النيابة العامة محافظة الإسماعيلية بانتداب لجنة هندسية لإجراء فحص فني للعقار المنهار، والعقارات المجاورة له، لبيان مدى تضررها. كما كلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها، مع إصدار تصاريح بدفن جثامين الضحايا.

انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية#TeNTV pic.twitter.com/jZiMLia6hc — TEN NEWS (@TeNNewSEG) August 28, 2023

وأفاد مصدر بالمحافظة بأن العقار المنهار مكون من 3 طبقات، وصادر له قرار بالإزالة، كونه آيل للسقوط لخطورته على حياة السكان.

وتقوم فرق الحماية المدنية في المدينة بالبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفاً و535 مبنى. ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا تتوفر إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحؤول دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في أحيان كثيرة.