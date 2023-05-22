مصر.. 1.08 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان خلال 2022

قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغت قيمتها 1.08 مليار دولار مقارنة بنحو 651 مليون دولار عام 2021 بزيادة مقدارها 66%.

وأكد الوزير خلال منتدى الأعمال المصري العماني، أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويًا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية.

وقال إن مصر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية وإستراتيجية وتعتبر هذه العلاقات نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء.

وشدد على أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية.

وأعتبر أن العلاقات الاقتصادية المصرية – العُمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.

ونوه بأن الجانبين المصري والعُماني يقومان حاليا بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية؛ بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأضاف” نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين”.

وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار منها الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.