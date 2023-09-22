تصدرت مصر ولبنان قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، على مستوى العالم، وفقًا لتقرير أصدره البنك الدولي مؤخرًا.

و أوضح البنك الدولي (عبر موقعه الإلكتروني)، أن الدول الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء جاء في مقدمتها مصر بنسبة (32%) ثم لبنان بنسبة (27%)، ثم تركيا (15%)، وسورينام (14%)، ورواندا وسيراليون (13%)، وغانا وعينيا (12%)، وباكستان ومالاوي (11%).

واشار البنك الدولي إلى أن المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من مايو حتى أغسطس 2023، تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 52.6% من البلدان منخفضة الدخل، و86% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و64% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني 73.2% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وتوقع التقرير أنه في موسم 2023-2024 سيشهد سوق الحبوب العالمي تحسنا، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنتاج بمستويات قياسية لثلاث حبوب أساسية: القمح والذرة والأرز. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج القمح بشكل قياسي بسبب العديد من العوامل التالية: تعافي الأرجنتين من موجة جفاف شديدة أعاقت إنتاجه القمح؛ وتوقع كندا معدلات إنتاج شبه قياسية من القمح، توقع زيادة الغلة في الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

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تعرف على البلدان العشر الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء كما يُبيّن التحديث الأخير الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول، 2023: https://t.co/DhfmVj5qxO pic.twitter.com/k7HZ4wvIhU — البنك الدولي (@AlbankAldawli) September 22, 2023