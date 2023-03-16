تحتل فرنسا المراكز الخمس الأولى وغالبا الثالث في لائحة الدول المصدر للسلاح بعد كل من الولايات المتحدة في المركز الأول ثم روسيا في المركز الثاني، وأصبحت مرشحة الى المركز الثاني بفضل مبيعات طائرات رافال المتطورة لكل من مصر وقطر بحسب موقع الراي اليوم.

ورصد تقرير معهد سيبري الخاص عن دراسة السلام ومبيعات الأسلحة ومقره السويد، مبيعات السلاح خلال السنوات الأخيرة، ويكشف التقرير كيف أن حصة فرنسا في سوق السلاح العالمي قد ارتفعت كثيرا من 7% ما بين سنتي 2013-2017 الى 11% ما بين سنتي 2018-2022، وفي المقابل، انخفضت مبيعات روسيا من 22٪ إلى 16٪. وتتصدر الولايات المتحدة بمبيعات الأسلحة فيما تحتل الهند المرتبة الأولى في استيراد الأسلحة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الناجم جزئيًا عن الحرب في أوكرانيا في السنوات القادمة. وتعتبر طائرة رافال المتطورة المسؤولة عن احتلال فرنسا هذا المركز، وإذا كانت قد تقدمت ما بين سنتي 2013-2017 بفضل مبيعات رافال الى بعض الدول العربية مثل قطر ومصر، فخلال الثلاث سنوات الأخيرة حققت قفزتها الكبيرة بفضل 80 طائرة رافال باعتها إلى الإمارات العربية التي عوضت بها طائرة “اف 35” التي رفض واشنطن بيعها لها، كما عادت مصر إلى اقتناء مقاتلات جديدة من رافال.

وقفزت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة – التي جاءت الغالبية العظمى منها من الولايات المتحدة – بنسبة 47٪ ، وزادت واردات دول الناتو الأوروبية بنسبة تصل إلى 65٪. وارتفعت صادرات السلاح من الولايات المتحدة ، التي تتصدر القائمة بالفعل ، صادراتها بنسبة 14٪ أخرى وتشكل الآن 40٪ من صادرات الأسلحة العالمية.

الخمسة الكبار

لم يتبدل الكثير في قائمة أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة وهي بالترتيب حسب الحصص الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، لكن حصة فرنسا ارتفعت فيما أنخفضت مبيعات كل من روسيا وألمانيا لتكسب من ذلك كل من الولايات المتحدة وفرنسا بسبب الحرب في أوكرانيا.