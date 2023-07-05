أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، أمس الثلاثاء، عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بعد قطيعة مستمرة منذ نحو 10 سنوات ورحبت المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية واطلع عليه أريبيان بزنس، رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

مصر وتركيا تُعلنان عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بترشيح مصر للسفير عمرو الحمامي سفيراً في أنقرة، وترشيح تركيا للسفير صالح موتلو شن سفيراً بالقاهرة. ترفيع مستوى العلاقات الدبلوماسية يهدف إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها تحقيقاً لمصلحة الشعبين الشقيقين@MFATurkiyeAR pic.twitter.com/ThySVgPWgZ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 4, 2023

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى “تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

السعودية ترحب

أعربت وزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية ليل الثلاثاء، عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء، وأشادت الوزارة “بهذه الخطوة التي ستنعكس إيجاباً في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة”.

ترفيع العلاقات

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب بيان للرئاسة المصرية يوم 29 مايو/أيار الماضي، على “البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء” بين الدولتين بعد قطيعة مستمرة منذ نحو 10 سنوات.

وقال البيان آنذاك “أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم السيد الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

وكان “أردوغان” أصبح، في مايو/أيار الماضي، رئيساً لتركيا لخمس سنوات أخرى، وذلك بعد فوزه على منافسه كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم 28 مايو/أيار الماضي.

ترفيع العلاقات المصرية التركية

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، يوم 19 مارس/آذار الماضي خلال زيارة للقاهرة، إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “سعيد للغاية لأننا اتخذنا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر… سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبداً”.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، حينها، إن محادثاته مع نظيره التركي كانت “صادقة وعميقة وشفافة” إذ يتطلع البلدان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

العلاقات المصرية التركية

توترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة في العام 2013 إثر إطاحته بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

وكان إردوغان حليف مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قد أعلن حينها مراراً أنه لن يتواصل “أبداً” مع شخص مثل السيسي.

ولكن الزعيمان تحدثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم 6 فبراير/شباط الماضي وأدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخصاً في تركيا.

وكان الرجلان قد تصافحا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال مونديال كأس العالم في قطر، وهي دولة أخرى أعادت مصر إطلاق علاقاتها معها مؤخراً بعد اتهامها بالتقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي أيار/مايو 2021 زار وفد تركي مصر لمناقشة “التطبيع”.