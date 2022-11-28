مصر وتركيا: تحركات دبلوماسية لإعادة تعيين السفيرين قريبا

قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اليوم الاثنين إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبا.

وبعد سنوات من التوتر في العلاقات، تصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح كأس العالم بقطر هذا الشهر فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية.

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وفي برنامج حواري تلفزيوني تم إذاعته أمس قال الرئيس التركي إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.

وأضاف أردوغان أنه تحدث مع الرئيس السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر: “لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات” .

وكانت مشاورات قد بدأت بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي.