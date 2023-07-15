مصر والمغرب العربي، مخاوف وتوجس وامتعاض من الذكاء الاصطناعي

تظهر معطيات جمعتها مؤسسة لويد ريجستر وخططتها برسوميات فيجوال كابيتالست، وجود مخاوف وتوجس من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مصر ودول المغرب العربي من تونس حتى الجزائر والمغرب.

وأصبح الذكاء الاصطناعي (AI) قوة ثورية لديها الإمكانيات المطلوبة لتغيير العديد من جوانب حياتنا اليومية، لذا فإن فهم شعور الشخص العادي تجاه هذه التكنولوجيا أمر ضروري لأنها تندمج بشكل أكبر في المجتمع. في الرسم البياني من فيجوال كابيتالست Visual Capitalist ، توضح خارطة العالم بالالوان الشعور العام إزاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باستخدام بيانات من مؤسسة لويد ريجستر Lloyd’s Register Foundation ، والتي تستكشف نتائج استطلاع المخاطر العالمي 2021: عالم رقمي.

وتضمن الاستبيان في مصر على سبيل المثال أسئلة مثل، هل ستشعر بالأمان وأنت تقود سيارة بدون سائق بشري؟ وأجاب 17 بالمئة فقط بالموافقة!

ولم تختلف النسبة كثيرا لسؤال مثل: هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في الغالب أو يؤذي الأشخاص في هذا البلد خلال العشرين عامًا القادمة؟ أجاب 37 بالمئة إنه سيكون مؤذيا فيما وافق 27% فقط على أنه سيقدم فائدة.