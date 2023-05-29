سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

مصر والكويت ضمن أكثر 10 دول بإصابات السكري وتحذير من زيادة المرض بـ 87 المئة

سامر باطر by سامر باطر

تصدرت باكستان دول العالم بأعلى إصابات السكري بمعدل 30.8 من السكان، فيما حلت الكويت في المرتبة الثالثة، بمعدلات اصابة 24.9 بالمئة، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة بمعدل 20.9 بالمئة من السكان، بحسب إحصائيات البنك الدولي. ويحذر تقرير جديد للبنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد ارتفاع عدد البالغين المصابين بالسكري إلى 136 مليون بحلول عام 2045 بزيادة قدرها 87٪.

يكشف أطلس السكري الصادر عن البنك الدولي أن مرض السكري كان مسؤولاً عن 6.7 مليون حالة وفاة في عام 2021 وحده. ويظهر الرسم البياني ، يستخدم موقع فيجوال كابيتالست أطلس البنك الدولي هذا لرسم خريطة لمعدلات مرض السكري حسب البلد ، مع إبراز البلدان التي بها أعلى معدلات الإصابة بالمرض.

يعاني اليوم 537 مليون شخص من الإصابة بمرض السكري، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2045 ، سيصاب بالمرض 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ويلفت التقرير أن لمرض السكري آثارا مدمرة على الأفراد والمجتمعات والبلدان أو الأقاليم ويؤدي إلى أكثر من 4 ملايين حالة وفاة سنويًا. والمرض يؤثر على جميع الأعمار والمجتمعات والقارات، وينوه إلى أنه هناك إجراءات مثبتة وفعالة يجب على البلدان أو الأقاليم اتخاذها بشكل عاجل لتحسين الوقاية من مرض السكري وإدارته.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...