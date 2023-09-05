مصر والعراق بين أكثر شعوب العالم رفاهية نفسية ورضى عن الجسم

أظهرت دراسة جديدة أن الناس في مصر والعراق يصنفون ضمن أكثر الشعوب ممن لديهم رضا عن أجسامهم تجعلهم أكثر ثقة وسعادة، ضمن خلاصة استبيان أجراه باحثون من جامعة أنجليا روسكين استطلعوا فيه بـ 40 لغة أكثر من 56000 شخصا من 65 دولة حول نظرتهم وشعورهم بالرضى حول أجسادهم ضمن استطلاع عالمي يظهر ارتباط الرضى عن الجسم بالرفاهية النفسية والرضا عن الحياة..

وحلت مالطا في صدارة القائمة مع شعبها ضمن الأكثر ثقة بصورة أجسادهم، فيما جاءت كل من مصر والعراق في المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي.

وتظهر الدراسة في جامعة أنجليا روسكين (ARU) أن الشعور بالرضا حول الجسم ينعكس سعادة، نظرا لارتباط الصورة الإيجابية للجسم ارتباطًا وثيقًا بالرفاهية النفسية والرضا عن الحياة.

قال فيرين سوامي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة أنجليا روسكين (ARU) والمؤلف الرئيسي للدراسة: “هذه واحدة من أكبر الدراسات التي تم إجراؤها على الإطلاق حول صورة الجسم، والتي نتجت عن جهد بحثي تعاوني شارك فيه أكثر من 250 عالمًا من جميع أنحاء العالم. إن اكتشافنا بأن التقدير الأكبر للجسم يرتبط بصحة نفسية أفضل يسلط الضوء على أهمية تطوير طرق لتعزيز صورة أكثر إيجابية للجسم على مستوى العالم. ” ويضيف قائلا:” قد يشعر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية بضغط أقوى للتوافق مع مُثُل الجسم التي يروج لها المجتمع الغربي، ومن الملاحظ أيضًا أن الأشخاص من البلدان التي تعتبر مختلفة ثقافيًا عن الولايات المتحدة يتمتعون بتقدير أكبر للجسم على نطاق واسع. قد يستفيد الناس في المناطق الريفية أيضًا من التواجد في الطبيعة، وهو ما أظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أنه مرتبط بصورة إيجابية عن الجسم.”