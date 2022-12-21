مصر والإمارات وقطر: وزير النقل المصري يشير إلى مفاوضات مع أبو ظبي والدوحة للاستثمار في الموانئ المصرية

دعا كامل الوزير، وزير النقل المصري، إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، تنفيذا لخطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات. جاء ذلك على هامش مؤتمر التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO.

مفاوضات

وأشار وزير النقل المصري إلى وجود:

مفاوضات مع موانئ أبوظبي

وموانئ قطر

للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية

مناطق لوجيستية

وقال الوزير إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية بجوار جميع الموانئ لربطها بالموانئ الجافة وبالتالي بالنقل السككي الذي تعمل الوزارة حاليا على زيادة معدلاته في نقل البضائع، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.

خطة التطوير

وقال وزير النقل المصري إن خطة التطوير والاستثمار تتم حاليا في عدة موانئ مثل:

الدخيلة

ودمياط

وسفاجا

وجرجوب، وغيرها.