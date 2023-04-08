لا يوجد مكان في العالم يضاهي روعة بعض الدول العربية في شهر العبادة والتقرب من الله؛ شهر رمضان المبارك؛ حيث الموائد العامرة لكل من يرغب بإفطار جماعي ومجاني وبجو يملأه كثير من الحميمية.

وأحييت عديد من الدول العربية والإسلامية هذه العادة الرمضانية السنوية منها الإمارات، ومصر، والجزائر.

الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبيل حلول شهر رمضان، أنها قررت العودة إلى إحياء عادة إطلاق مدفع شهر رمضان المبارك وقت الإفطار، إلى جانب تدشين عام جديد من حملة “المليار وجبة” في أرجاء العالم.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق “وقف المليار وجبة” خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات، “هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر تدشين وقف لها، صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله”.

وأوضح “يعاني 828 مليون إنسان من الجوع، وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي، وخاصة في شهر الصيام، إغاثة الملهوف وإطعام الجائع”.

“الموارد البشرية والتوطين” تنظم إفطاراً للعمال من مختلف المهن، ، وذلك في مسجد الرواشد في منطقة الخوانيج بدبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير.#وام pic.twitter.com/fXkANhPxfz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 7, 2023

وحملة “وقف المليار وجبة” هي استكمال لحملات إطعام الطعام التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الثلاثة السابقة.

وبدأت تلك الحملات بحملة 10 ملايين وجبة، وأطلقها في رمضان 2020 كـ “أول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة كورونا”.

وسجلت الحملة مساهمات “فاقت المستهدف حيث حققت 15.3 مليون وجبة بتبرعات من الأفراد، مواطنين ومقيمين، من أكثر من 115 جنسية”.

وتلاها حملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 كـ “أكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا”، ووزعت “220 مليون وجبة”. كما جرى إطلاق حملة مليار وجبة في رمضان 2022 كـ “أضخم حملة من نوعها إقليميا لتوفير مليار وجبة في 50 دولة وتمت خلال أقل من شهر”، بحسب الوكالة. ودشن، هذا العام، حملة “وقف المليار وجبة” في رمضان 2023 صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، دون تفاصيل أكثر بشأنه.

مصر

لا يوجد مكان في العالم يضاهي مصر في روعة شهر رمضان في أحياء معروفة فيها وموائد رمضان العامرة رغم الأزمات، وها هم قرابة خمسة آلاف شخص يجتمعون على مائدة إفطار هي الأكبر في العالم وذلك في حي المطرية.

جذبت أجواء المائدة الرمضانية الهائلة في المطرية شرقي العاصمة القاهرة أنظار العالم، وحديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في أم الدنيا والعالم العربي، فهي تجسد أروع مظاهر البهجة والأجواء الساحرة التي تتمتع بها ليالي الشهر الفضيل في مصر بين الناس وأهلهم وأقاربهم وجيرانهم.

ونشر موقع جيتي إيمجيز تلك اللقطة من المصور فاضل داوود لتسجل زاوية من المائدة الضخمة، التي بلغ طولها نحو 750 متراً وسط شوارع الحي رغم ضيق شوارع وأحياء المنطقة الشعبية إلا أنها اتسعت لنحو 5 آلاف صائم من أبناء المنطقة وأصدقائهم، لتعبر عن مشاعر الحب والرحمة والترابط لدى سكان الحي، وتضرب مثالاً للخير في شهر الخير.

5 آف شخص يجتمعون على مائدة إفطار هي الأكبر في العالم في حي المطرية.المصري

الجزائر

نظمت بلدية الجزائر العاصمة، أمس الجمعة، مائدة إفطار جماعي هي الأكبر بالبلاد، امتدت على نحو كيلومتر واحد وجمعت بين عائلات وأطفال وعابري سبيل.

وأشرفت ولاية وشرطة العاصمة على الإفطار الذي شارك في تنظيمه متطوعون وجمعيات ثقافية ورياضية.

وجرى غلق عدة طرق مؤدية من شارع “ديدوش مراد” الشهير وسط المدينة إلى ساحة “موريس أودان” وصولاً إلى البريد المركزي منذ عصر أمس الجمعة، حيث نظم الإفطار.

2500 وجبة إفطار

وعمل المنظمون على نصب أكثر من 400 طاولة و1600 كرسي على امتداد منطقة الإفطار، فيما قام آخرون بإعداد وجبات جاهزة للذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بمقعد.

وأمام ساحة البريد المركزي، جرى تنظيم عروض بهلوانية للأطفال، فيما جرى تحضير 2500 وجبة إفطار، وزعت نحو 1600 منها على الحاضرين، و900 أخرى لعابري السبيل، وفق المنظمين.

ومع بدء التحضير للإفطار عصر الجمعة، وجهت رئيسة بلدية الجزائر مهدية بن غالية دعوة عبر “فيسبوك” لحضور الإفطار، سواء من العائلات أو عابري السبيل.

والهدف هو جمع العائلات وعابري السبيل على طاولة واحدة ومشاركة لحظات الإفطار في أجواء رمضانية، تعبيرا عن روح التضامن التي تطبع المجتمع الجزائري.

ومع رفع أذان المغرب، أفطر الصائمون على حبات التمر واللبن، إضافة إلى “البوراك” وطبق “شربة فريك” وهو الحساء الأكثر شهرة بالبلاد، وأطباق محلية أخرى على غرار “المثوّم”، الذي يتم إعداده باللحم المفروم.

إحياء العادات

وقال خالد عمارة، رئيس “جمعية شباب لنجوم الجزائر”، لوكالة الأناضول للأنباء، إن هذه العادة (الإفطار الجماعي) كانت موجودة لدى الآباء والأجداد عندما كانت العائلات تجتمع مع بعضها البعض.

وأوضح أن الشيء الأهم هو إعادة إحياء هذه العادات، من خلال “توفير الجو المناسب للعائلات في هذا المكان لإحياء عادات وتقاليد تسمح لنا بالتلاحم مع بعضنا”.

وأفادت المشاركة بالإفطار دليلة مصباح، بأن “جائحة كورونا حبست العائلات في بيوتها لثلاث سنوات، قل خلالها الخروج ولقاء الأهل والأقارب”.

وأردفت “بعد أن رفع الله هذا المرض جاءت الفرصة لكي تجتمع العائلات والأحباب والأقارب والجيران في هذا الإفطار الجماعي”.

أما ليندة قويدري، عضو المجلس الأعلى للشباب (هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية)، فأكدت أن “هذه العادات في الجزائر يفتخر بها وهي مستحسنة جداً، خصوصاً لما نرى هذه الجموع تفطر في الشارع بساحة أودان مع بعضها البعض”. ​​​​​​​