مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة بقدرة 10 جيجاواط

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد على حسابه في “تويتر”، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع انتاج طاقة من الرياح في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر “كوب 27“، المنعقد في شرم الشيخ.

وقال: “شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة”.

شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة. pic.twitter.com/7VjFnCUTdn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 8, 2022

تفادي 9% من الانبعاثات

تم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة “إنفينتي باور” المشتركة بين “مصدر” و” إنفينتي إنرجي”، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة “حسن علام للمرافق” والحكومة المصرية

ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها، 47790 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً

ستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر

الممر الأخضر

يأتي المشروع في إطار ” مبادرة الممر الأخضر” في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة.

سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035

ستوفر محطة طاقة الرياح حوالي 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي سنوياً

توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل

الوظائف المتاحة في محطة توليد الطاقة

30 ألف عامل خلال مرحلة البناء

70 ألف شخص بشكل غير مباشر

3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة

في سياق متصل، وقعت الحكومتان السعودية والمصرية مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.