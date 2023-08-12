ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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قمة ثلاثية تجمع بين مصر والأردن وفلسطين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، اليوم السبت، أن قمة ثلاثية بين ومصر والأردن وفلسطين، ستنعقد غدا في مدينة العلمين المصرية.

وقال اللوح، في بيان وزع على الصحفيين، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا “في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية”.

وذكر أن القمة تستهدف “التشاور تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية”.

وكان عباس بحث يوم الثلاثاء الماضي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماعهما في عمان، مقترحا أمريكيا لعقد اجتماع خماسي جديد مع إسرائيل بحسب ما كشف مسئول فلسطيني.

وقال المسئول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن واشنطن اقترحت عقد اجتماع يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب الأردن ومصر وممثلين عن الإدارة الأمريكية.

ولم يحدد المسئول الموعد والمكان المقترحين للاجتماع المذكور، لكنه قال إن الاقتراح الأمريكي يستهدف إعادة الاتصالات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضمان تدخل أطراف إقليمية لتعزيز التعاون للحد من التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المسئول، فإن القيادة الفلسطينية لم تقدم جوابا نهائيا بشأن المقترح الأمريكي وتريد التشاور بشأن ذلك مع الجانبين الأردني والمصري في ظل إصرارها على ضمانات بشأن التزام إسرائيل بمخرجات مثل هذا الاجتماع.

وسبق أن استضافت مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي اجتماعا خماسيا ضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي 19 مارس انعقد اجتماع مماثل في مدينة شرم الشيخ، غير أن مسئولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالتنكر لما جرى التفاهم عليه في الاجتماعين وعدم تنفيذ التزاماتها.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأسبوع الماضي، بأن “هناك حراكا سياسيا مهما في المنطقة والرئيس عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عال” من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف الاتصالات مع إسرائيل والتمسك بوقف التنسيق الأمني معها على خلفية شن الهجوم الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي هجوما على مخيم جنين للاجئين.

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