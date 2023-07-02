مصر وإيران تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة في أغسطس

تعتزم السلطات الإيرانية والمصرية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في آب / أغسطس المقبل وفق ما ذكرته وكالة “تسنيم الإيرانية”.

وأعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال 45 يوماً، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة. وأضافت، عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك.

وأعلن حرمة الله رفيعي، رئيس مجلس إدارة النقابة، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معربا عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً.

وصرح في مؤتمر صحفي أنه بالنظر إلى أنه ليس لدينا قنصلية أو سفارة في مصر، سنرسل السائحين الإيرانيين إلى مصر بالتعاون مع العراق.

وتابع: إن أول رحلة رمزية بين طهران والقاهرة ستنطلق مباشرة بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الطرق ومنظمة الطيران المدني.

وتابع: “الرحلات القادمة إلى مصر ستقام بعد فتح القنصلية في مصر. حتى ذلك الحين، سنستخدم العراق كدولة وسيطة، مما يزيد من الوقت والتكاليف وما إلى ذلك. تستغرق الرحلة إلى مصر عبر العراق حوالي 2.5 ساعة، دون حساب الترانزيت”.

وأعلن أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر في غضون 45 يوماً.