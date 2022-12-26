مصر وأرجل الدجاج: انسى الصدر.. رجل الدجاجة تعيد الشيخ إلى صباه بقوة 106 سعر حراري

في وقت يشهد تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر والتراجع في قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، جاءت دعوة المعهد القومي للتغذية للمصريين لتناول أرجل الدجاج نظرا لقيمتها الغذائية العالية وسعرها الرخيص.

حملة صحفية

ففي وقت متزامن، نشرت عدة وسائل إعلام مصرية تقارير عن المعهد القومي للتغذية تحدث فيها عن “فوائد أرجل الدجاج” باعتبارها:

بديل غذائي غني بالبروتين

وموفر في الميزانية

توفر رجل الدجاجة 106 سعرا حراريا

غنية بالكولاجين اللازم لتجديد خلايا البشرة

تساعد على تأخير الشيخوخة

الحفاظ على صحة الشعر

والأظافر

تحسين صحة الغضاريف

غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجسم

ونمو العضلات

اسأل رونالدو

وكان المعهد القومي للتغذية قد نشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطعم

في مطعم وهو مبتسم وسعيد وأمامه طبق يحتوي على “أرجل دجاج”

قبل أن يتم حذف الصورة لاحقا بعد اتضاح أنها مركبة

النسخة الأصلية منها منشورة على الحساب الرسمي لرونالدو منذ عام 2016

وهو يتناول طبقا من لحم الدجاج والخضراوات

قد تكون الصورة المركبة انتشرت في البداية على سبيل السخرية

لكن عدة صفحات نشرتها على أنها حقيقية لتسويق معلومات عن “فوائد أرجل الدجاج”

الدولار والأعلاف

أدى عدم توفر الدولار لاستيراد أعلاف الدواجن، فضلا عن قرارات أصدرتها الحكومة مؤخرا لتنظيم عمليات الاستيراد، لاستمرار أزمة ارتفاع أسعار الدجاج والبيض.

أسعار الدجاج والبيض

فيما يلي قائمة بأسعار الدجاج والبيض:

أرجل الدجاج من 18 إلى 20 جنيها للكيلو

كيلو الدجاج البيضاء 44 جنيها

كيلو الدجاج الساسو 47 جنيها

كيلو الدجاج البلدي بالمزرعة 48 جنيها للكيلو

الأوراك 44 جنيهًا للكيلو

الأجنحة إلى 35 جنيها للكيلو

البانيه بين 120 جنيها للكيلو

طبق الكبد والقوانص 35 جنيها

الشيش طاووق وصل إلى 88 جنيها

طبق البيض الأبيض 79.75 جنيها

طبق البيض الأحمر 83.75 جنيها

طبق البيض البلدي 80.75 جنيها

يوتوبيا

“يبدو أن أرجل الدجاج رائجة كذلك.. لا أصدق هذا، وقد صار الدولار يساوي 30 جنيها” ربما كان خيال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق مؤلف رواية “يوتوبيا” الصادرة عام 2008 قد شطح به حينئذ بعيدا، لكن تجسد خياله واقعا ونحن على مشارف عام 2023.

فوائد أخرى

يبدو أن تلك الحملة الصحفية المنسقة قد أغفلت فوائد أخرى لأرجل الدجاج منها أنها:

تجلب الحبيب

وترد الغائب

وتزوج العانس

وتفك السحر والمس والعين

وتجلب الرزق

وتفك السجين

وتعطي الأسرار النوارنية

وتسخر الخدام

رسالة إلى دجاجة

لا عزاء للصدر والورك والقوانص يا دجاجتي.. فأسعارهم فاقت طاقتي.. وبالأرجل.. صرت أُشبع حاجتي.. أرفعها في يدي.. أتفحصها قطعة قطعة.. وألتهمها بنهم كبير.. آه يا عشقي الأول والأخير.. لقد ولى زمن الأكل بمزاج.. في عصر أرجل الدجاج.