مصر.. نمو ملحوظ للصكوك بنهاية 2023

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تحقيق إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قفزة ملحوظة، حيث بلغت 12.8 مليار جنيه من عام 2020 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتوزعت هذه القيمة على إصدارين خلال هذه الفترة، حيث تم إصدار أول صكوك إسلامية في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تبعه 6 إصدارات أخرى خلال عام 2023.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، على حرص الهيئة على تنويع المنتجات المالية واستحداث حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمع المال والأعمال.

وشدد على أن الصكوك الإسلامية تمثل أحد الأدوات الهامة لتمكين الشركات والأفراد من الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم.

وأشار الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن مصر تُعد من أسرع الدول نموًا في مجال الصكوك خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعرب عن استعداد المعهد للتعاون مع مختلف الجهات في مصر لدعم هذا النمو وتعزيز الوعي حول الصكوك الإسلامية.