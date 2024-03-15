فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر.. نمو ملحوظ للصكوك بنهاية 2023

تُعد مصر من أسرع الدول نموًا في مجال الصكوك الإسلامية، ممّا يؤكد على إمكانياتها الكبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر
مصر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تحقيق إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قفزة ملحوظة، حيث بلغت 12.8 مليار جنيه من عام 2020 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتوزعت هذه القيمة على إصدارين خلال هذه الفترة، حيث تم إصدار أول صكوك إسلامية في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تبعه 6 إصدارات أخرى خلال عام 2023.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، على حرص الهيئة على تنويع المنتجات المالية واستحداث حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمع المال والأعمال.

وشدد على أن الصكوك الإسلامية تمثل أحد الأدوات الهامة لتمكين الشركات والأفراد من الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم.

وأشار الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن مصر تُعد من أسرع الدول نموًا في مجال الصكوك خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعرب عن استعداد المعهد للتعاون مع مختلف الجهات في مصر لدعم هذا النمو وتعزيز الوعي حول الصكوك الإسلامية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...