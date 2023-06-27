مصر: نقل الحجاج المرضى المحتجزين بالمستشفى من عرفات إلى منى

كشفت البعثة الطبية المصرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن استعداداتها لاستقبال الحجاج المصريين بمنطقة منى في المشاعر المقدسة بعد نفورهم من جبل عرفات إلى المزدلفة لجمع الحصى تمهيداً لرمي الجمرات بمشعر منى.

وأكدت البعثة، بحسب وسائل إعلام مصرية، على نقل الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفى إلى مشعر منى من خلال عربات إسعاف مجهزة بالتعاون مع السلطات السعودية.

وأوضحت أنه تم تخصيص عيادة طبية كبيرة في منى لخدمة الحجاج المصريين بعد نفرتهم من جبل عرفات إلى المزدلفة تمهيداً لرمي الجمرات بمشعر منى.

وأضافت أن الفرق الطبية للبعثة توجهت بالكامل إلى منى رفقة الحجاج المصريين لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية اللازمة.

نجاح خطة تصعيد الحجاج

في سياق منفصل، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات بتمام الساعة العاشرة صباحًا بنسبة التزام تجاوزت 98 بالمئة.

وأكد الربيعة أن عدد الحجاج العام الحالي بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة قدموا إلى المملكة العربية السعودية من أكثر من 150 دولة.

وأضاف أن 40 قطاعاً حكومياً في المملكة يعملون بكافة طاقاتهم على تقديم الخدمات اللازمة للحجاج ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر، موضحاً أنه تم إطلاق خدمة البطاقة الذكية لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقعهم.