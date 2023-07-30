نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأحد، قرار وزارة النقل بالسماح بالترخيص لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بإدارة وتشغيل الميناء التخصصي ذي الطبيعة الخاصة الواقع على الساحل الشمالي الغربي بموقع محطة الضبعة النووية بمدينة الضبعة بمرسى مطروح واستقبال ورسو السفن داخل حدود موقع المحطة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يرخص القرار للهيئة مدة 10 سنوات، بغرض استخدام المحطة في استقبال ورسو السفن داخل حدود موقع المحطة النووية بالضبعة لخدمة وتلبية المتطلبات الضرورية التي تتمثل في استقبال المعدات الثقيلة، وغيرها من المعدات المستخدمة في إنشاء وتنفيذ المشروع.

ويستخدم ميناء المحطة لاستقبال الوقود النووي الخاص بالمحطة النووية أثناء تشغيل المحطة، ولا يجوز استخدام الميناء في غير الغرض المرخص به.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، افتتح يوم 18 يوليو/تموز الماضي مع المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف، المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في محطة الضبعة النووية.

وقال شاكر في بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر إن تم “افتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة.. (وأن) رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، قام باصطحاب الوزير ومدير شركة روساتوم في جولة ميدانية بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك لتفقد الأعمال الجارية”.

وتفقد المسؤولون المصريون والروس خلال جولة الميناء البحري التخصصي في موقع المحطة النووية في الضبعة والأعمال الإنشائية بالوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في المحطة النووية في الضبعة، بالإضافة إلى الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة الرابعة تمهيداً للصبة الخرسانية الأولى.

وأشاد “الوزير” بالعلاقات بين القاهرة وموسكو، مثمناً من كونها علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وتمثلت في دعم الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي بأسوان ومجمع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، فضلاً عن قيام روسيا بتوريد المفاعل البحثي الأول لمصر والذي تم تشغيله عام 1961، كما بلغت العلاقات الثنائية ذروتها مع تحديد روسيا كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة”.

وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، على “عزم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تحقيق حلم بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي”.

وقال الوكيل “تكللت الجهود المصرية العام الحالي باستقبال أولى المعدات الثقيلة طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل، على ميناء الضبعة التخصصي ووصولها بنجاح لموقع الإنشاءات في 20 مارس الماضي وتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو الماضي، وذلك بعد أن تم في العام الماضي تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية”.

وأضاف إن “هذا العام سيشهد الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة وبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى، وكذلك سوف يشهد تركيب أول معدة نووية بالوحدة الأولى وهي مصيدة قلب المفاعل في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل”.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أكد في تصريحات صحافية في مايو/أيار الماضي أن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية يسير وفقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي، منوهًا إلى أن مصر تستهدف أن تدخل الأربعة مفاعلات نووية الخدمة بكامل قدرتها في الأعوام 2028-2029.

وكانت مؤسسة الطاقة النووية الروسية “روساتوم” أعلنت، في مايو/أيار الماضي، عن انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة بمحطة الضبعة النووية في مصر.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، وافق في 29 آذار/مارس الماضي، على منح الإذن بإنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.

وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.