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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها

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أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية المصرية، حديثاً، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلة للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ثلاثة أيام من كل شهر.

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية طارق بسيوني، في بيان اطلع عليه أرييبان بزنس، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءاً من 23 يوليو/تموز، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أغسطس/آب بدءاً من 24 أغسطس/آب، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءاً من 21 سبتمبر/أيلول، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب “بسيوني” العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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