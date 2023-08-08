مصر: تدشين مصنع صيني لصناعة غسالات الأطباق بأياد مصرية

دشنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، خط إنتاج غسالات أطباق تابع لمصنع صيني بأياد مصرية هو الأول من نوعه في أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقال بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين شهد، صباح اليوم الإثنين، الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني (Midea) داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة”.

وأضاف البيان الذي اطلع عليه أريبيان بزنس أن ذلك جاء “استكمالاً لنجاح الجولة الترويجية لوفد الهيئة للصين مايو (أيار) الماضي، والتي تضمنت زيارة المقر الرئيسي لشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للتصدير للسوق المحلي والخارجي”.

وأعرب جمال الدين عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق خاصةً في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع عديد من دول العالم.

وأوضح أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية، وتواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع من زيادة صادراتها للأسواق المجاورة، نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية المتواجد بها المصنع.

وأشار إلى المحادثات مع الجانب الصيني الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي، فضلاً عن أن المصنع الجاري سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاة الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.

وقال عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وإفريقيا، ووكيل ميديا-مصر، إن الشركة استثمرت 137 مليون دولار كرأس مال مدفوع، فضلًا عن حصول الشركة على الرخصة الذهبية يوليو الماضي لحجم استثمارات بلغت 110 مليون دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90 بالمئة منها للتصدير، وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع، كما تدرس الشركة تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر، معلناً عن افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية، حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري.

وبدأ إنشاء المصنع الخاص بشركة ميديا الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام 2021 على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، وبدأ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بالمصنع مارس الماضي لتبلغ الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، حيث وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.