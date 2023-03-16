استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة ، عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخالد بوحميد نائب الرئيس الأعلى للعلاقات الحكومية بالشركة، في حضور صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

ورحب المهندس عصمت بالوفد الإماراتي، ، واستعرض خلال اللقاء ، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، خاصة في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية وعدد من القطاعات الأخرى،

وبحث في اللقاء فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصر للألمنيوم في إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إتاحة حوافز استثمارية غير مسبوقة وتذليل أي معوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة في البنية التحتية والطرق وخطوط السكك الحديدية والتي سهلت إمكانية إقامة المصنع الجديد فى أماكن عديدة فى ظل توافر الطاقة ومستلزمات الصناعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في النشاط الاقتصادي في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي يظهر جليًا في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن جانبه، أكد “عبد الناصر بن كلبان” على ما تتمتع به العلاقات الإماراتية المصرية من خصوصية كبيرة واحترام متبادل، لا سيما فى ظل أواصر الصداقة التي تربط بين قادة البلدين.

وقدم “عبد الناصر بن كلبان” عرضًا حول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تعد أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وتحتل مكانة رائدة على مستوى العالم في إنتاج “الألمنيوم الممتاز”، وحجم طاقاتها الإنتاجية وصادراتها التي تصل إلى العديد من الأسواق حول العالم، في ضوء استراتيجية توسعية تنتهجها حاليًا.

وقال صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إن العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات ومصر فريدة ومتجذرة، مشيدا بما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها لتكون مركز تجاري محوري، وكذلك مشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية.

ولفت “السعدي” إلى التعاون القائم مع مصر والاستفادة من تجربتها في تنظيم مؤتمر المناخ “COP27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لضمان توفر عوامل النجاح والاستدامة، استعدادًا لاستضافة الإمارات مؤتمر “COP28” في نوفمبر المقبل بدبي.