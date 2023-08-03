افتتح سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي في القاهرة، أمس الأربعاء، المقر الرئيس لمركز خدمات التأشيرات (تأشير) التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وأجرى السفير أسامة نقلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، جولة داخل المركز، اطلع خلالها على سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات كافة التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بدءاً من استلام جواز السفر مروراً بمعالجة الطلب وأخذ الخصائص الحيوية وانتهاءً بصدور التأشيرة.

سفير المملكة لدى مصر يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير".https://t.co/gR3i39KsRV#واس_عام pic.twitter.com/3IwheSj5VI — واس العام (@SPAregions) August 2, 2023

وأعرب “نقلي” عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة وأساليب حديثة، وبهدف أن تكون بكفاءة وانضباط وسرعة إنجاز، من مركز “تأشير” التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر التي جاءت محل شركة تسهيل السابقة لتقديم خدمات التأشيرات في مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقال السفير إن عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية المُعلن عنها شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن ذلك يعكس ما تشهده المملكة من تطور في مجال تقديم الخدمات الحكومية والمجالات الأخرى، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى بدعم ورعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيه وإشراف ومتابعة وثيقة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المقر الرئيس لمركز خدمة التأشيرات (تأشير) في قلب العاصمة المصرية القاهرة بمنطقة القطامية على الطريق الدائري، بما يحقق سهولة الوصول إليه من أرجائها كافة، ويعد المركز أكبر مركز في الشرق الأوسط، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعاً تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال ٢٤٠٠ جواز سفر في اليوم. يعمل على إنجازها نحو 80 موظفاً، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.