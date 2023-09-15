مصر.. تمديد مهلة تسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج

مددت وزارة الخارجية المصرية مهلة تسوية الموقف التجنيدي للشبان المصريين المقيمين في الخارج لمدة شهر إضافي ليصبح موعده النهائي في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها في فيسبوك، إن الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بالخارج عليهم سرعة تقديم الطلبات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن مبادرة تسمح من خلالها للمصريين المقيمين في الخارج ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل دفع 5 آلاف دولار أميركي أو مبلغ مماثل باليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في خروج أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الخارجية أطلقت موقعاً إلكترونياً لتلقي طلبات المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي.

ويسافر عديد من المصريين إلى الخارج دون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفاً من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزامياً في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

وتأتي مبادرة تسوية وضع التجنيد للمصريين بالخارج مقابل مبلغ بالعملة الأجنبية، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد الدولي.

منع تجديد جوازات سفر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، يوم 27 يوليو/تموز الماضي، عن منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج قبل تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وقالت الوزارة في بيانها، آنذاك، إنها ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيا “طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي”.

وأوضحت أنه “حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، فقد تقرر الآتي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقاً اعتباراً من ٢٠١٣/٨/١٤ لمدة 30 يوماً”.

وأضافت “يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن ۱۹ عاماً وحتى سن ۳۰ عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن ٣٠ عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأكدت أنه “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.