مصر.. قتل شقيقته وزوجها ونجلهما حرقاً من أجل الميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة في مصر، من القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل شقيقته وزوجها ونجلها حرقًا بمنطقة عين شمس، واصابة 11 شخصاً اخرين.

وأقدم المتهم على إشعال النار في شقة شقيقته، بسبب خلافات بينهما على مبلغ قدره نحو 30 ألف جنيه (أقل من ألف دولار).

وقال إن الواقعة سببها الخلافات العائلية حول الميراث حيث ماطلته شقيقته المجني عليها في دفع مبلغ 100 ألف جنيه مستحق عليها.

وتابع أنه ذهب إليها أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ليقوم بتسديد ديون عليه، إلا أن المجني عليها كانت تماطله في كل مرة، وفي المرة الأخيرة منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام.

وأردف المتهم أنه أمهل شقيقته وقتا طويلا لتسديد المبلغ وفي كل مرة كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها إلا أنه استشاط غضبا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها وجميعهم في المصيف فقرر عدم التفريط والانتظار مرة أخرى.

ووفق التحقيقات احضر المتهم زجاجة بنزين معه لبيت شقيقته وحينما طرق الباب فتح له ابنها ونهره مرة أخرى وزجره وطالبه بعدم المجيء مرة أخرى، وإلا سيضربه، فسكب السائق زجاجة البنزين على رأس ابن شقيقته وأشعل النيران فيه كما أشعل النيران في الشقة كاملة ليموت من فيها ويصاب 11 آخرين من الأسرة والجيران بعد أن حاصرتهم النيران وارتفعت ألسنة الدخان.