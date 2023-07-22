مصر متخوفة من تداعيات أزمة الحبوب العالمية

صرح مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، بأن وزارة التموين المصرية اقترحت على وزارة الخارجية المصرية إجراء تعاملات بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو، وقال إن من السابق لأوانه التنبؤ بحجم وتأثير إنهاء صفقة الحبوب على مصر.

وأكد عشماوي أن وزارة التموين المصرية طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو، ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشدداً على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.

وقال عشماوي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الوزارة طرحت على وزارة الخارجية المصرية، كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى، التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو”.

وأضاف مساعد أول الوزير المصري أن “الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية”.

وقال إن من السابق لأوانه التنبؤ بحجم وتأثير إنهاء صفقة الحبوب على مصر، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالمياً بعد وقف الاتفاقية.

وقال عشماوي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، «من السابق الآن لأوانه أن نقرر ما هي تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا مع الجانب التركي، برعاية أممية، وما هو حجم وقوام تأثر مصر بوقف الاتفاقية”.

ونوه أن «أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميًا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق»، مضيفًا أنه «كان يتم تداول القمح بـ253 دولاراً، ولكنه زاد بنحو 10 دولارات”.

وأكد أن مصر «تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وتتابع بعناية التغيرات السلعية، ومدى إمكانية إجراء توافقات أو دراسة لاستمرارية التغيرات الجيوسياسية، وبعدها يمكن معرفة حجم وقوام تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة”.

وأشار إلى أن «مصر الدولة الأكبر استيراداً للقمح، وتقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%»، مؤكدًا أنها «تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية”.

ولفت إلى أن «المواطن المصري يستهلك سنوياً قرابة 183 كيلوجراماً من القمح، مقابل 69 كيلوجراما لاستهلاك الفرد العالمي سنوياً، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي”.

ولدى سؤاله بشأن استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن مصر منفتحة تماماً على جميع الخيارات والحلول، ولا تضع سقفاً للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري.

ونوه عشماوي إلى أن “الأمن الغذائي، مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية”.

وقال إبراهيم عشماوي إن الأزمة في السودان جعلت بلاده تسعى لإدراج مناشىء أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة. وأوضح عشماوي، في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”، أن “الأزمة في السودان، جعلت مصر تستهدف إدراج مناشىء أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة”، متابعا: “كان لتلك اللحوم أثر كبير في زيادة نسبة المعروض في عيد الأضحى الماضي”.

وشدد على أن “مصر لا تزال تستورد من السودان، لأنه مصدر مهم، ولدينا رؤوس ماشية ومجازر خاصة عند معبر أرقين على الحدود المصرية – السودانية”، مبينا أن “سلاسل الإمداد لا تزال تعمل ولكن ليست بنفس القدر قبل الأزمة”.

ونوه مساعد وزير التموين المصري إلى أن “بلاده تستهلك 1.4 مليون طن من اللحوم سنويا، منها 53 في المئة إنتاج محلي، و47 في المئة استيراد”.

وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتباراً من 18 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت موسكو أن الغرب صدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلاً من البلدان الأفريقية المحتاجة، منتهكاً بذلك الشرط اللازم من الجانب الروسي لمواصلة الصفقة، كما أكدت عدم وفاء الأطراف بالتزامات واتفاقيات “صفقة الحبوب” خصوصا المتعلقة منها بالجزء الروسي.