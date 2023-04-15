مصر: لنا قوات بالسودان في تدريبات مشتركة وننسق لتأمينها

أشار الجيش المصري في بيان: لنا قوات بالسودان في تدريبات مشتركة وننسق لتأمينها”، ويأتي ذلك بعدما نشرت قوات “الدعم السريع” مقطع فيديو تقول إنه لاستسلام كتيبة بالجيش السوداني وقوات مصرية.

قوات الدعم السريع التي نشرت تغريدة على تويتر ضمنتها الفيديو تعليقا قالت فيه “كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي”. ومروي مدينة تقع شمال السودان.

قال الجيش المصري إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، السبت، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة. وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية”. وأضاف: “وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية”. وتابع: “وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”. وجرى في وقت سابق من اليوم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي بشمال السودان.

القوات المسلحة على صفحتها على فيسبوك “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة”.

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد اليوم السبت في ما يبدو أنه صراع على السلطة.

بدوره أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السبت، أنه من الصعب تحديد موعد انتهاء “المعركة” بين قواته والجيش السوداني.

وقال حميدتي في تصريحات لفضائية “الجزيرة مباشر”، إنه لا يمكنه تحديد موعد انتهاء الاشتباكات العنيفة الدائرة حاليا بين قواته والجيش.

من جانب آخر أشارت أنباء إلى احتراق طائرات في مطار الخرطوم بقذائف أر بي جي، يعتقد أن طائرة بينها هي طائرة للخطوط السعودية من نوع ايرباص A330-300، ونقلت وسائل إعلام سودانية، إن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي “توقفت”، اليوم السبت، بسبب اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.