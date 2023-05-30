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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر للطيران توقف قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة إلى السعودية

بدأت شركة مصر للطيران في عدم قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى السعودية
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بدأت مصر للطيران في عدم إصدار تذاكر طيران أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة للأراضي المقدسة

بدأت شركة مصر للطيران؛ المملوكة للدولة، في عدم إصدار تذاكر طيران أو قبول لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023 وحتى يوم 28 يونيو/حزيران 2023.

وأكدت صحيفة “الأهرام” المصرية أن ذلك يأتي تنفيذاً للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي (الهيئة العامة للطيران المدني) بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444″.

وأصدرت مصر للطيران تعليماتها إلى جميع شركات السياحة ووكلاء السفر.

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