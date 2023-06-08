مصر للطيران تعلن إرشادات للحجاج المسافرين إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران، ليل أمس الأربعاء، عن إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ.

وقالت الشركة في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إنه حرصاً على راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

– في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

– في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

– يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

– يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

– يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

– ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

وكانت شركة مصر للطيران بدأت، يوم 30 مايو/أيار، في إصدار تذاكر السفر لحجاج هذا العام 1444 هـ من خلال مكاتب الشركة التابعة لها بوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وإدارة الحج والعمرة بأبراج آغا خان بمنطقة الكورنيش في شبرا القاهرة.