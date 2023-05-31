مصر للطيران تبدأ بإصدار تذاكر الحجاج المصريين

بدأت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، في إصدار تذاكر السفر لحجاج هذا العام 1444 هـ من خلال مكاتب الشركة التابعة لها بوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وإدارة الحج والعمرة بأبراج آغا خان بمنطقة الكورنيش في شبرا القاهرة.

وتنطلق أولى الرحلات، بحسب موقع “مصراوي“، من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي 10 يونيو/حزيران 2023. وفي اليوم الأول، ستقلع 13 رحلة من حجاج القرعة.

أسعار تذاكر الحج

قالت مصادر إن أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران العام الجاري على خط سير ذهاب وعودة (القاهرة / المدينة أو القاهرة /جدة) والعكس متفاوت وتختلف طبقاً لأيام السفر والعودة المميزة التي يقضيها الحاج وتتراوح الأسعار من نحو ٢٧ ألف جنيه لتصل إلى ٤٠ ألف جنيه على الدرجة السياحية إلى كل من مطارات جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه بالنسبة لدرجة رجال الأعمال سيبلغ سعر التذكرة نحو ٥٠ ألف جنيه، وذلك في إطار استعداد الشركة الوطنية لموسم الحج لهذا العام.

وأعلنت مصر للطيران؛ المملوكة للدولة، عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام 1444 هـ من شركات السياحة والهيئات المختلفة المشاركة في موسم الحج.

توقف قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة إلى الأراضي المقدسة

في سياق منفصل، بدأت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، في عدم إصدار تذاكر طيران أو قبول لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023 وحتى يوم 28 يونيو/حزيران 2023.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن ذلك يأتي تنفيذاً للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي (الهيئة العامة للطيران المدني) بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444″.

وأصدرت مصر للطيران تعليماتها إلى جميع شركات السياحة ووكلاء السفر.