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مصر، فيديو معبد دندرة يستقطب تعليق ماسك و 16 مليون مشاهدة

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استقطب مقطع فيديو نشره حساب على تويتر لسرداب داخل معبد دندرة في محافظة قنا في منطقة الصعيد، جنوب مصر، 16,1 مليون مشاهدة، وتعليقات قاربت 100 ألف تعليق أبرزها كان من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ويظهر مقطع فيديو سلالم بعمر ألفي عام، داخل أحد أبرز وأقدم المعابد المصرية القديمة، وقد علق عليه ماسك مغرداً “كانت مصر القديمة مذهلة“.

وعلى أثرها، برز اسم “ماسك” و”معبد دندرة” ضمن المواضيع الأكثر تداولا في مواقع التواصل في مصر، إذ لاقى تعليق مالك تويتر رواجاً واسعاً، ونال اعجاب أكثر من 68 ألف شخص، واعتبره المصريون احتفاء وإعجاباً بحضارة مصر القديمة.

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