سلط تقرير حديث الضوء على حادثة اشتعال سفينة كانت تنقل نحو 3 آلاف سيارة ألمانية إلى مصر قبالة سواحل هولندا يوم الثلاثاء الماضي وجنوح سفينة الحاويات إيفرجيفن في قناة السويس يوم 23 مارس/آذار 2021 مؤكداً أنهما يتبعان لذات الشركة البنمية.

وذكر موقع “مصراوي” في تقرير مطول أن السفينة التي تحركت من الميناء الألماني بريمير هافن يوم 25 يوليو/تموز الماضي نحو ميناء بورسعيد، اندلعت بها النيران على بعد 27 كيلومترا من الساحل الهولندي، بعد أن فقد طاقم السفينة السيطرة على الحريق، مما أدى إلى وفاة أحدهم، وقفز بقية الطاقم في المياه الهولندية، أعادت إلى الأذهان واقعة جنوح السفينة إيفرجيفن بقناة السويس قبل أكثر من عامين.

وأكد أن الشركة المالكة للسفينة المتفحمة في السواحل الهولندية فيرمانتل هايواي هي الشركة نفسها المالكة للسفينة إيفر جيفين التي جنحت في قناة السويس لأيام عدة، والتي تدعى لوستر ماري تايم إس.إيه (Luster Maritime S.A).

وقال التقرير إن لوستر ماري تايم إس.إيه هي شركة بنمية تأسست في 19 مايو/أيار 1989، وبها أكثر من 10 مساهمين، وتملك السفينة إيفرجيفين منذ 2018، والتي لم تكن واقعة جنوحها في قناة السويس حادثها الوحيد، فالسفينة التي تحمل العلم البنمي، كادت أن تصدم العبارة الصغيرة (FINKENWERDER) في نهر الألبه في ألمانيا في التاسع من فبراير/شباط 2019.

وأضاف أن هذه الوقائع تسببت في رفع دعاوى دولية من الشركات المتضررة والناقلة للبضائع على متن السفينة، ومطالبها بمبالغ كبيرة من التعويضات؛ وهو ما رضخت إليه الشركة وفقاً لمراسلات -حصلنا عليها- والصادرة من الشركة نفسها، للشركات المتضررة.

وأوضح أن الشركة نفسها تمتلك السفينة فيرمانتل هايواي، منذ 2014، والتي يبلغ طولها الإجمالي 199.97 متراً وعرضها 32.24 متراً، وتبلغ حمولتها القصوى 18.549 طناً.

وتوقع التقرير أن تتسبب واقعة تفحم السفينة المحملة بالسيارات الألمانية في تكبد الشركة البنمية مزيد من الخسائر والتعويضات، بعد أن قدرت عدداً من التقارير الصحفية قيمة السيارات التي كانت على متنها بنحو 130 مليون دولار.

احتراق سفينة السيارات الألمانية قبالة هولندا قبل وصولها مصر

مساء الثلاثاء الماضي، اندلع حريق في السفينة فريمانتل هايواي المسجلة في بنما ويبلغ طولها 199 متراً وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر. وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم، وكانت تحمل السفينة قرابة ثلاثة آلاف مركبة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وذكرت السفارة الهندية في هولندا، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق “أسفر عن مقتل بحار هندي إلى جانب إصابات بين أفراد الطاقم”، وأنها على اتصال بأسرة المتوفى. وكانت محطة إن.أو.إس الهولندية قد قالت في وقت سابق إن الطاقم بأكمله هندي.

وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران وأن الكثير من المياه قد يجعلها مهددة بالغرق. وتم قطر السفينة بسفينة إنقاذ حتى لا يجرفها التيار.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن خفر السواحل أن الحريق قد يستمر بضعة أيام. واستمرت أعمدة الدخان في التصاعد من السفينة بالقرب من جزيرة أميلاند شمال هولندا.

وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة”.

وذكر خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثاً باسم خفر السواحل أفاد لرويترز في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية. وكان نحو 25 من أصل 2857 مركبة على متن السفينة من السيارات الكهربائية.

وقال متحدث إن المنظمة البحرية الدولية تعتزم تقييم إجراءات جديدة للسفن التي تنقل المركبات الكهربائية العام المقبل في ضوء تزايد عدد الحرائق على سفن الشحن.

وقد يستغرق تنفيذ القواعد الجديدة قيد الدراسة سنوات، لكنها قد تتضمن مواصفات بشأن أنواع أجهزة إطفاء المياه المتوفرة على متن السفن ومقدار الشحن المسموح به في البطاريات بالنظر لأن هذا يؤثر على قابلية الاشتعال.

وقال خفر السواحل إن السفينة فريمانتل، التي غادرت من ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن. وكانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

وأجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.

ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من أعراض جراء استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية في التعامل مع السفينة المشتعلة.

وهذا الحادث هو الأحدث من بين عدة حرائق شهدتها سفن تنقل شحنات سيارات في الآونة الأخيرة.

جنوح إيفر جيفن وتوقفت الملاحة في أهم ممر مائي

جنحت سفينة “إيفر جيفن” في الممر الملاحي لقناة السويس يوم 23 مارس/آذار 2021، ما تسبب في تعطل حركة الملاحة البحرية مدة 6 أيام.

وجنحت إيفر جيفن البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

وأدى إغلاق قناة السويس إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتوقف سلاسل الإمدادات العالمية التي تعتمد على القناة كأحد الممرات البحرية الاستراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقدرت هيئة قناة السويس الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد (72 – 90 مليون دولار)، بالإضافة إلى تكلفة إعادة تعويم السفينة مرة أخرى.

وفي يوم 29 مارس/آذار 2021، نجحت مصر في إعادة تعويم السفينة وعودة الملاحة إلى طبيعتها في القناة، واحتجاز السفينة لحين الاتفاق على تسوية بشأن حجم الأضرار وتحديد التعويضات.