مصر: غرامة شهرية على أصحاب الحسابات البنكية المنخفضة

فرض عدد من البنوك التجارية العاملة في مصر غرامة شهرية على حسابات العملاء التي ينخفض الرصيد فيها ويقل عن الحد الأدنى لفتح الحساب بسبب “زيادة تكلفة تشغيل الأموال لديها وعدم التزام العميل بالحد الأدنى لفتح الحساب”.

وذكر تقرير لصحيفة “المصريون” أن قيمة الرسوم المقررة على الحسابات في حال انخفاضها عن الحد الأدنى لفتح الحساب تتباين من بنك إلى آخر بحسب سياسة كل بنك.

قيمة الرسوم الشهرية

بنك مصر: يخصم 10 جنيهات شهرية في حال انخفض الرصيد عن 3 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي (مصر): خصم 75 جنيها شهريا في حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى 20 ألف جنيه على حساب برايم (Prime)، و50 ألف جنيه على حساب بلاس (Plus).

بنك الإمارات دبي الوطني: يفرض 20 جنيهاً شهرياً في حال قل الرصيد عن 5 آلاف جنيه.

بنك كريدي أجريكول: يقر 30 جنيها شهرياً في حال انخفض رصيد الحساب عن 3 آلاف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول: في حال قل الرصيد عن 10 آلاف جنيه يقر غرامة 250 جنيه شهرياً على حساب سلكت، و500 جنيه على حساب إيليت.

وفي أبريل أفاد تقرير صحفي أن بنك القاهرة فرض غرامة 10 جنيهات شهريا على حسابات التوفير العادية إذا انخفض الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه. ويتيح بنك القاهرة فتح حساب توفير عادي من أول ألف جنيه ويتم احتساب الفائدة على الرصيد بداية من 5 آلاف جنيه ودون ذلك لا يقر عائدا عليه. وتلجأ بعض البنوك الخاصة إلى إقرار رسوم على فتح حسابات التوفير العادية أو الجارية في حال انخفاضها عن الحد الأدنى لفتح السحابات بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل. وتقر بعض البنوك الخاصة غرامة على حسابات التوفير العادية تصل إلى 50 جنيها شهريا في حال انخفاضها عن الحد الأدنى لفتح الحساب. وتتيح البنوك حساب التوفير العادي لكافة العملاء من سن 21 عاما إلى فوق دون قيود على السن مع إتاحة هامش من سعر الفائدة على الحساب تتباين بين الأرصدة حسب قيمة رصيد العميل.