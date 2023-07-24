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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: اختلافات في عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب كل بنك

كم تبلغ العمولة التي تفرضها البنوك التجارية العاملة في مصر؟

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فيزا المشتريات
تفرض البنوك العاملة في مصر عمولة سحب من ماكينات الصراف الآلي

سلط تقرير ليل الأحد الضوء على عمولة السحب على المشتريات من ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل تسعة بنوك تجارية في مصر.

وقال موقع “القاهرة 24” إن البنوك العاملة في مصر تفرض رسوم سحب بنسبة متفاوتة على فيزا المشتريات، في حالة قيام العميل بإجراء عمليات السحب من خلال ماكينات الصرف الآلي سواء التابعة لها أو تابعة لبنوك أخرى.

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البنك الأهلي المصري

تبلغ عمولة البنك الأهلي المصري 2 بالمئة من إجمالي قيمة السحب على فيزا المشتريات داخل البنك بحد أدنى 10 جنيهات في حالة السحب من ماكينة تابعة للبنك، أما في حالة السحب من (ATM) تابعة لبنك آخر، فيبلغ الحد الأدنى 20 جنيهاً.

بنك مصر

يفرض بنك مصر عمولة 2 بالمئة من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 15 جنيهاً في حالة السحب من ماكينة تابعة للبنك، أو عند سحب من ماكينة غير تابعة للبنك.

بنك أبوظبي الأول

يقر بنك أبو ظبي الأول عمولة 4 بالمئة من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 30 جنيهاً، سواء في حالة السحب من ماكينة تابعة للبنك، أو عند قيام العمل بالسحب من ماكينة تابعة لبنك مختلف.

البنك التجاري الدولي

يفرض البنك التجاري الدولي عمولة 2 بالمئة من إجمالي قيمة السحب على فيزا المشتريات، بحد أدنى 20 جنيهاً عند قيام العميل بالسحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

يقر بنك HSBC عمولة عند السحب لمستخدمي فيزا المشتريات تبلغ 2 بالمئة من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً، في حالة السحب من ماكينة تابعة للبنك أو ماكينة غير تابعة.

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البنك المصري الخليجي

يفرض البنك المصري الخليجي رسوماً لعملاء فيزا المشتريات عند إجراء عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي بنسبة 5 بالمئة من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 50 جنيها في حالة السحب من ATM تابعة للبنك أو تابعة لبنك آخر.

بنك المشرق

تبلغ عمولة السحب على فيزا المشتريات داخل بنك المشرق 3.5 بالمئة من قيمة السحب، بحد أدنى 35 جنيهاً في حالة السحب من ماكينة صراف آلي تابعة للبنك أو لبنك آخر.

بنك الإسكندرية

يفرض بنك الإسكندرية رسوماً على فيزا المشتريات عند السحب بنسبة 2 بالمئة من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً في حالة القيام بعملية السحب عبر ماكينة تابعة للبنك أو لبنك آخر.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقر بنك الإمارات دبي الوطني عمولة 3 بالمئة من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً في حالة السحب من ماكينة تابعة للبنك أو لبنك آخر.

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