مصر: عقد تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع مع دويتشه بان والسويدي

قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة وقعت عقدا لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “العين السخنة –الإسكندرية –العلمين –مطروح” مع تحالف شركات “دويتشه بان” الألمانية و“السويدي إليكتريك”‏ المصرية.

مدة العقد

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن العقد مدته ١٥ عاما قابلة للتجديد لمدة ١٥ سنة أخرى، مقابل حصول الحكومة المصرية على نسبة من الإيرادات، ومن المقرر أن يتم إسناد الخطين الثاني والثالث، للشركة الألمانية أيضا لتقليل مشكلات التداخل بين أكثر من مشغل.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إنه تم التأكيد على الشريك الألماني بألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 90 بالمئة من إجمالي عدد العاملين بالشركة من أجل نقل الخبرات لهم.

الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي

إنشاء الخطوط الثلاثة، ستغطي السكك الحديدية الصديقة للبيئة مسافة 2000 كيلومتر.

خطين آخرين؛ أولهما يمتد 1100 كم من الفيوم مرورا بجميع محافظات الوجه القبلي.

الخط الأخير يمتد بطول 225 كم من قنا وحتى سفاجا مرورا بمدينة الغردقة.