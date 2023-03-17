مصر، لماذا تم عزل رئيس محكمة استئناف مصرية من منصبه؟

فتح قرار عزل قاض مصري بوابة تأويلات عبر منصات الشبكات الاجتماعية وبعض محطات التلفزيون وتراوحت التكهنات بين تورط القاضي بأحكام إعدام جائرة وتهم بصفقات غبن فيها حقوق رجال أعمال سعوديين، وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2023 بعزل القاضي محمد فتوح السيد علام، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الخميس، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على عزل القاضي، وهو القرار الذي حمل رقم 87 لسنة 2023. يأتي ذلك بناء على حكم صادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل المصري المستشار عمر مروان على رئيس الجمهورية المصري.

ولم يظهر في نص القرار أسباب العزل ولم يرد أي توضيح رسمي على قرار عزل القاضي مما يترك المنصات مشرعة أمام سيل من التكهنات والتي ترواحت بين الشماتة واللامبالاة بالقرار.

ونشرت تلك الحسابات صورة قديمة للقاضي للنيل من سيرته المهنية ويظهر فيها وهو يدخن الشيشة.