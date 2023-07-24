. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: صفر صادرات الغاز الطبيعي في يونيو

لم تصدر مصر أي شحنات من الغاز الطبيعي في يونيو الماضي

. .. by . ..
صادرات الغاز الطبيعي المصري
لم تصدر مصر أي شحنات من الغاز الطبيعي في يونيو الماضي

أكدت تقارير عدة تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام 2023 أكثر من 27 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2022 لتصل حصيلة الصادرات إلى صفر في يونيو/حزيران الماضي بسبب ارتفاع الطلب المحلي مع تراجع أسعار الغاز الفورية.

وتخطط مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المُسال خلال فصل الخريف المقبل بعد أن أدى ارتفاع الطلب المحلي إلى توقف الصادرات خلال الصيف.

مصر: البرنامج الزمني لفصل التيار الكهربائي

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال تصريحات صحافية يوم الأربعاء الماضي، إن حرارة الطقس تعني أن مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك كميات محدودة للتصدير. كما أن عودة إمدادات الغاز من الدولة التي تقع في شمال أفريقيا سوف تعني زيادة توفُّرها للمشترين الرئيسيين في أوروبا وآسيا قبل موسم التدفئة الشتوي، عندما يزداد الطلب في تلك المناطق.

وأكد أن مصر تستهدف استئناف صادرات الغاز بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الملا، قال في وقت سابق أيضاً، إن الغاز الطبيعي المسال غالباً ما يتم استخدامه محلياً خلال فصل الصيف ما يقلص من الكميات الفائضة للتصدير، لكن مع تحسن الأحوال الجوية تعود البلاد للتصدير في فصل الشتاء.

وقال حينذاك “نبدأ تاني يبقى عندنا (كميات فائضة للتصدير) اعتباراً مثلاً من شهر سبتمبر (أيلول) تاني لما الجو يبتدي يبقى أحسن وده كان نمط طبيعي يعني مش حاجة غريبة بالنسبة لنا”.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

ويُتوقع موقع “زاوية عربي” أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 50 بالمئة هذا العام، حسب تصريحات سابقة للملا.

زوجة رجل أعمال مصري وابنته تقاضيان نجله بسبب الميراث
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا