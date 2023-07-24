مصر: صفر صادرات الغاز الطبيعي في يونيو

أكدت تقارير عدة تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام 2023 أكثر من 27 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2022 لتصل حصيلة الصادرات إلى صفر في يونيو/حزيران الماضي بسبب ارتفاع الطلب المحلي مع تراجع أسعار الغاز الفورية.

وتخطط مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المُسال خلال فصل الخريف المقبل بعد أن أدى ارتفاع الطلب المحلي إلى توقف الصادرات خلال الصيف.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال تصريحات صحافية يوم الأربعاء الماضي، إن حرارة الطقس تعني أن مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك كميات محدودة للتصدير. كما أن عودة إمدادات الغاز من الدولة التي تقع في شمال أفريقيا سوف تعني زيادة توفُّرها للمشترين الرئيسيين في أوروبا وآسيا قبل موسم التدفئة الشتوي، عندما يزداد الطلب في تلك المناطق.

وأكد أن مصر تستهدف استئناف صادرات الغاز بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الملا، قال في وقت سابق أيضاً، إن الغاز الطبيعي المسال غالباً ما يتم استخدامه محلياً خلال فصل الصيف ما يقلص من الكميات الفائضة للتصدير، لكن مع تحسن الأحوال الجوية تعود البلاد للتصدير في فصل الشتاء.

وقال حينذاك “نبدأ تاني يبقى عندنا (كميات فائضة للتصدير) اعتباراً مثلاً من شهر سبتمبر (أيلول) تاني لما الجو يبتدي يبقى أحسن وده كان نمط طبيعي يعني مش حاجة غريبة بالنسبة لنا”.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

ويُتوقع موقع “زاوية عربي” أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 50 بالمئة هذا العام، حسب تصريحات سابقة للملا.