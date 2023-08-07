تعتزم شركة أوتسوكا العربية -إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية للمغذيات الصحية- إقامة مصنعاً لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة في مدينة العاشر من رمضان في مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركة أوتسوكا العربية.. التي تعد من أكبر الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية لبحث مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة”.

ووافقت الهيئة على تخصيص مساحة 95 ألف م2 للشركة لإقامة مشروعها.

وحضر الاجتماع أحمد زغلول رئيس مجلس الإدارة للمصنع الجديد أوتسوكا العربية وكيوتو تايرا مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.

وأكد عبد الكريم على ترحيب الهيئة ودعمها لكافة الطلبات الاستثمارية المحلية والعالمية موضحًا أن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة اليابانية الجديد كبيرة تتخطى 1.2 مليار جنيه، لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة، بأحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدًا على أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت.

وأضاف أن تدفق الطلبات الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية، تؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية في ضوء المناخ الاستثماري المواتي، فضلاً عن حزمة التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا ومنها ميكنة الخدمات واختزال الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية في إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير آليات تخصيص الأراضي.

وقال أحمد زغلول رئيس شركة أوتسوكا العربية إن مجموعة أوتسوكا اليابانية اختارت مصر لتنفيذ مشروعها العملاق بعد دراسة متعمقة استمرت لمدة عام وذلك نظرًا للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر فضلاً عن المناخ الاستثماري الحالي.

وتسعى مصر -التي تعاني منذ أكثر من عام من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد- إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مصادر توفير الدولار التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وشركة أوتسوكا اليابانية تأسست في عام 1921 كشركة مصنعة للمركبات الكيميائية، ثم توسعت في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والفيتامينات ومستحضرات التجميل، ولديها فروع في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.