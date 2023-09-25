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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر، سياحة وهمية بـ 2 مليون جنيه

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الجنيه المصري
الجنيه المصري

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في مصر من ضبط مدير شركة سياحة في محافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وقد تبلغت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في مصر من 5 مواطنين مقيمين في محافظة سوهاج، بتضررهم من مدير في إحدى شركات السياحة في محافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج. 

وتمكن المتهم من الاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، ورفض رد هذه المبالغ المالية إلى أصحابها.

وتمكنت الأجهزة المنية من ضبطه في دائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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