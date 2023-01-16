مصر ستبيع الخبز بسعر التكلفة لمحاربة التضخم

نقلت وكالة “رويترز” عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، الاثنين، قوله إن الحكومة ستبدأ في بيع الخبز بسعر التكلفة للمواطنين، الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز، في إطار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في الازدياد.

وأضاف أن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة أرغفة يزن الواحد منها 90 غراما بسعر التكلفة باستخدام بطاقات مسبقة الدفع، وأن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه مصري واحد (0.03 دولار)، على أن تبدأ الفترة التجريبية، الأربعاء.

وقال “الهدف هنا إتاحة هذه السلعة الهامة دون مبالغة في المكسب”.

مصر توفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص

وتوفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مصري. وقال المصيلحي إن القرار سيزيد الخبز الذي تبيعه الحكومة بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.

وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية في نقص حاد في النقد الأجنبي في مصر، مما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع التضخم والحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وبذل المستوردون والمطاحن من القطاع الخاص جهودا مضنية في الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح العالقة في الموانئ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والطحين.

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، بالفعل في بيع الطحين للمطاحن الخاصة، وكذلك القمح عبر بورصة السلع حديثة التدشين في محاولة لإزالة العقبات أمام التجارة الداخلية.

وقال المصيلحي إن مصر تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل نيسان. وقالت الحكومة العام الماضي إنها اشترت 4.2 مليون طن.