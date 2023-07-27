مصر: ما سبب ارتفاع أسعار السجائر إلى الضعف؟

(موقع زاوية عربي) – يشهد السوق المصري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السجائر سواء المحلية أو الأجنبية مع نقص في المعروض على الرغم من عدم تغير حجم الإنتاج ودون زيادات رسمية معلنة من أغلب الشركات باستثناء شركة فيليب موريس التي أعلنت مؤخراً رفع أسعار منتجاتها فيما يرجع عاملون بالقطاع الأمر إلى جشع التجار.

ويأتي هذا في خضم ارتفاع في أسعار السلع في مصر التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد. وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي مسجلا 35.7 بالمئة.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، التي تنتج السجائر الشعبية في مصر وتمتلك الحكومة المصرية بها حصة تزيد عن 50 بالمئة إنه “رغم هذا، لا يوجد مبرر للزيادة في أسعار السجائر التي يشهدها السوق المصري” مرجعاً ما يحدث مؤخراً بسوق السجائر في مصر إلى ممارسات غير مفهومة من قبل تجار.

وتابع أمان “هناك فعلاً نوع من المغالاة في أسعار السجائر في السوق نحن لا نعرف سببها… نحن كشركات ننتج الإنتاج الكافي أو اللي مفروض أن يطرح في السوق خلال هذه الفترة”.

وأضاف “كل سنة هناك نوع من المغالاة في مثل هذا التوقيت لأن التجار يحتجزون الكميات الموجودة ليستفيدوا من زيادة مرتقبة في أي ضريبة”، مستدركاً “لكن هذه السنة تجاوزت الحدود يعني الأرقام زيادة عن اللازم وأحنا ماعندناش تفسير منطقي”.

وكانت شركة فيليب موريس طالبت، في بيان، إعلان رفع أسعار منتجاتها، جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة.

وبحسب مستهلكين وتقارير محلية، فقد وصلت الزيادة في أسعار بعض السجائر بالسوق المصري إلى ما يقارب الضعف، إذ تُباع علبة السجائر الشعبية “كليوباترا” بنحو 55 جنيه في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز الـ 24 جنيه، وتُباع سجائر ميريت بـ 75 جنيه فيما يبلغ سعرها الرسمي 44 جنيه.

“جشع التجار”

قال أمان، أيضاً “نحن مستغربون من أسعار السجائر الشعبية لأنها حالياً أصبحت أغلى من الأجنبي وما زالت تلقى إقبالاً”، مرجعاً ذلك إلى “جشع من تجار معينين”.

واتفق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، مع أمان على أن ما يشهده سوق السجائر في مصر حالياً يعود إلى “جشع التجار”، لكنه أرجع الأمر أيضاً إلى تأخر إصدار تشريع ضريبي متوقع على السجائر من المفترض أن يرفع سعر العبوة على سبيل المثال من 24 جنيه إلى 28 أو 29 جنيه.

وأضاف “إمبابي” أنه وفقاً لجدول الضرائب كان من المفترض تطبيق ضريبة منذ شهر مايو/أيار الماضي، موضحاً أن التشريع الضريبي لا يمكن تأخيره أكثر من هذا في ظل مستهدفات الحكومة.

وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية من ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر خلال العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في يوليو/تموز الجاري، بنحو 88.17 مليار جنيه مقابل نحو 86.45 مليار جنيه متوقعة في العام المالي السابق المنتهي في يونيو/حزيران 2023، وفق مشروع الموازنة.

وأضاف “إمبابي”، في تصريحات لزاوية عربي، أنه بمجرد تطبيق هذه الزيادة رسمياً سيضطر التجار إلى بيع السجائر بأسعارها الرسمية الجديدة -التي هي أقل من الزيادات الموجودة حالياً- لأنهم لن يتمكنوا من تخزين السجائر لفترات طويلة لحاجاتهم للسيولة.

الإنتاج لم يتأثر

قال “إمبابي” إن حجم إنتاج السجائر لدى الشركات بشكل عام لم يتغير.

وكذلك أشار أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان -التي تستورد التبغ ومدخلات أخرى لتصنيع السجائر وتعبئتها- إلى أن الشركة لا يوجد لديها نقص في إنتاج أي من منتجاتها سواء الشعبية أو تلك التي تنتجها لصالح الشركات الأجنبية.

ورفعت الشرقية للدخان هذا العام أسعار سجائر تنتجها إلى المستهلك المصري مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات في ظل ارتفاع الأسعار العالمي للمواد الخام واضطراب سعر الصرف.

ويتداول سعر صرف الجنيه أمام الدولار الآن قرب مستوى 31 جنيه للدولار مرتفعاً من 15.6 جنيه للدولار قبل الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير/شباط 2022، بعدما سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة منذ ذلك الحين.